Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile scazute din ultima perioada au facut victime in randul iesenilor. In ultimele 24 de ore, doua persoane au decedat si alte doua sunt in stare grava la Spitalul Sfantul Spiridon din Iasi, din cauza hipotermiei. Sefa Unitatii Primiri Urgente, prof dr. Diana Cimpoesu: ”Primul a fost luat…

- Temperaturile scad astazi cu pana la zece grade, in mai multe zone, dupa ce in weekend au fost chiar și 17 grade. Vremea se racește treptat, iar gerul va cuprinde, pana miercuri dimineața, majoritatea zonelor din țara, anunța meteorologii ANM, pentru Libertatea. Potrivit ANM, temperaturile vor fi cuprinse…

- A fost emisa alerta de ger puternic in Romania. Vremea frumoasa va fi inlocuita de un val de aer polar. Cand se racește semnificativ in țara noastra și care sunt zonele cele mai afectate. Dupa temperaturile ușor ridicate, de duminica incep sa scada. Valorile termice vor fi cuprinse intre -6 si 10 grade…

- De maine se racește. Un val de aer polar se abate asupra Romaniei. Gerul va cuprinde cea mai mare parte a țarii Dupa valul de caldura de sambata, de maine, duminica, incepe sa se raceasca la noi in țara, din cauza unui val de aer polar care se va abate asupra Romaniei, relateaza alba24.ro. Temperaturile…

- Temperaturile scazute din ultimele zile au facut primele victime la Iasi. Un barbat din localitatea Pausesti a fost gasit in stare de hipotermie in propria casa, iar o femeie a murit dupa ce a stat o noapte intreaga cazuta in curte. Barbatul in varsta de 67 de ani locuia intr-o casa neincalzita, fiind…

- Cum va fi vremea in weekend. Locurile unde temperaturile vor fi de zero grade. Prognoza meteo ANM. Vremea s-a racit deja inca de joi, 10 noiembre și sunt șanse slabele sa mai vedem temperaturi crescute prea curand. Conform prognozei meteo publicate de ANM, ne așteapta un weekend racoros, cu temperaturi…

- Toamna iși face simțita prezența in Romania cu temperaturi mult mai scazute decat normalul perioadei. Vremea se va menține deosebit de rece in vestul, nordul și centrul țarii, iar in celelalte zone valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale, conform Administrației Naționale de Meteorologie…