Românii mănâncă mai des la restaurante. Câți bani se lasă la o masă în oraș Romanii mananca mai des la restaurante. Cați bani lasa o persoana, in medie, pentru o masa in oraș Ieșim din ce in ce mai mult la restaurante și gatim din ce in ce mai puțin acasa. Tinerii care muncesc in corporații ori familiile care au stil de viața aglomerat apeleaza tot mai des la restaurant nu doar pentru fast-food, ci și cand vine vorba de mancare gatita. In ultimii doi ani afacerile in domeniu s-au dublat. Potrivit unui studiu, 83% dintre romani au fost in ultima jumatate de an la restaurant și 60% au folosit și serviciile de livrare la locul de munca sau acasa. Cirește… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

