Românii la un pas de a merge în Statele Unite fără viză Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, a discutat cu prilejul intrevederilor avute in cadrul Congresului SUA, despre cat de importanta este includerea Romaniei in programul Visa Waiver. In cadrul intrevederilor avute cu oficialii americani pe 30 martie, Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar și-a exprimat satisfacția in legatura cu progresele facute la nivelul legislativului american in ce privește programul Visa Waiver, care va permite romanilor sa calatoreasca fara vize in Statele Unite. De asemenea, el a asigurat autoritațile din SUA ca Guvernul Romaniei este hotarat sa conlucreze… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

