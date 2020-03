Stiri pe aceeasi tema

- Alte opt persoane din judetul Botosani care s-au intors din Italia au intrat in carantina, miercuri seara, in doua centre special constituite, a declarat, pentru AGERPRES, prefectul Dan Nechifor. Potrivit acestuia, sase dintre persoane au fost cazate la o pensiune turistica, iar doua in tabara scolara…

- E aglomerație in vamile din vestul țarii. Romanii care se intorc in țara din Italia sunt consultați de medici, triați și escortați sub paza la centrele de carantina deschise in mai multe orașe.

- Dupa ce au așteptat ore in șir pe aeroport, oamneii au mai avut parte de o surpriza neplacuta. Autoritațile nu știau unde se afla centrul de carantina. Aceste informații nu sunt publice, dar nici macar șoferul izoletei nu știa unde trebuie sa-i duca pe cei care au venit din Italia.Oamenii l-au ghidat…

- Un numar de 12 cetateni romani care se intorceau din Italia, marti, cu trei autoturisme, vor fi preluati in aceasta seara de reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Timis si vor fi plasate intr-un loc de carantina, dupa ce au incercat sa ascunda politistilor de frontiera din vama Cenad…

- Persoanele care vin din Italia sau care au venit recent din zonele afectate de coronavirus sunt plasate in carantina sau sunt izolate la domiciliu in contextul epidemiei de coronavirus de la nivel internațional. Pana in acest moment, niciun roman nu este infectat cu virusul coronavirus, insa mai mulți…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a convocat, marti, o videoconferinta de urgenta cu reprezentantii directiilor de sanatate publica din teritoriu si municipiul Bucuresti cu privire la gestionarea modului de prevenire a infectiei COVID-19. Toate persoanele care vin din zonele afectate – Hubei…

- Alerta in județul Galați, dupa ce trei persoane venite din Italia, din zona infectata, cu un microbuz, au ajuns la Galați. Cei trei au calatorit in același microbuz in care se afla și o femeie din Buzau ce a anunțat ca a intrat in contact cu un suspect de coronavirus. Cei trei galațeni au fost [...]

- Toti pasagerii care vin din Italia, pe Aeroporile Romțniei, din zonele afectate de coronavirus (dinspre Milano, Bergamo, Treviso, Torino) vor intra in țara pe fluxul destinat zborurilor charter. La intrarea in tara, acesti pasageri vor fi obligati sa completeze un scurt chestionar. Mai intai, pasagerilor…