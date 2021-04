Românii, îndemnați să ofere o „Porție de bunătate” în perioada Paștelui Beneficiarii acestei inițiative vor fi copiii din zonele defavorizate care vor primi mese calde și vor fi incluși intr-un program de educație remediala. Perioada Paștelui și a sarbatorilor importante din an ii indeamna pe oameni sa fie mai buni și sa vina in sprijinul semenilor care au nevoie e ajutor. Din acest motiv fundația […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite sunt pregatite sa ajute la degajarea navei portcontainer care blocheaza de patru zile Canalul Suez, in special prin trimiterea unei echipe de experti ai US Navy care ar putea ajunge foarte repede la fata locului, au afirmat vineri mai multi responsabili americani, noteaza AFP. Foto:…

- Ministrul Mediului vrea sa declare verzi zilele de vineri. El le cere romanilor ca, in aceasta zi din saptamana, sa renunțe la mașini și sa circule ori cu transportul in comun, ori cu bicicletele. Totuși, cei care au mașini electrice, le pot folosi.

- Programul de burse acordate membrilor minoritații romanești din Ucraina reprezinta un angajament pe termen lung al Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni din cadrul Secretariatului General al Guvernului (SGG-DRP). Acesta este integrat in strategia de sprijinire a eforturilor pe care romanii…

- Iarna este un anotimp cu adevarat minunat. Natura se transforma și parca totul este amorțit sub stratul gros de zapada. Gerul este nemilos – de ingheața pana și pietrele insa peisajele sunt atat de spectaculoase incat te fac sa uiți de frig și de toate parțile mai puțin frumoase din anotimpul rece.…

- Joe Biden este la curent cu situația privind Ebola, iar administrația sa intenționeaza sa colaboreze cu autoritațile țarilor afectate. Autoritațile Statelor Unite ale Americii sint dispuse sa faca tot posibilul pentru a opri focarul de Ebola de pe continentul african. Declarația a fost facuta de purtatorul…

- Astazi incepe cel de-al 11-lea sezon al show-lui „Romanii au talent“. Juratii sunt pregatiti sa ofere DA-urile mult dorite, prezentatorii gata sa-i incurajeze si sa le ofere energia necesara, iar concurentii decisi sa impresioneze.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința de astazi, 18 ianuarie 2021, Hotararea numarul 4. „Sunt exceptate de la masura carantinei aplicabila persoanelor care sosesc in Romania din țarile/zonele de risc epidemiologic ridicat sau persoanelor contact direct ale unei…

- Ministerul Afacerilor Externe ii informeaza pe cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Țarilor de Jos ca, potrivit informațiilor publicate de autoritațile olandeze, in perioada 16-17 ianuarie este in vigoare un cod galben de ninsoare și polei, conform Mediafax.…