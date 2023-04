Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai multe bancomate sunt sparte, in miez de noapte in Germania, iar metoda de operare este una mult mai periculoasa, potrivit Oficiului Federal de Criminalistica (BKA) informeaza Deutsche Welle. Autoritatile olandeze fac cercetarile in vederea arestarii spargatorilor de bancomate impreuna cu cele…

- Un tren incarcat cu tehnica militar a deraiat in județul Brașov si a rupt șina pe o porțiune de cațiva zeci de metri, informeaza Antena 3. Momentul a fost filmat de un conducator auto oprit la trecerea la nivel cu calea ferata. Totul s-a intamplat la Beia, in Brasov, dupa ce un lanț care lega […] The…

- Dupa invazia declanșata de Putin in Ucraina și mobilizarea rezerviștilor din septembrie, in Rusia a inceput un adevarat exod al locuitorilor, care au fugit in strainatate. Astfel, aproximativ 1 milion de persoane au parasit țara, iar printre destinațiile preferate a fost orașul Dubai din Emiratele Arabe…

- Un scandal de proporții a avut loc intre mai mulți romani intr-un tren care se indrepta spre orașul Essen, din Germania, unul dintre ei fiind mușcat de ureche, potrivit Antena 3. Romanii s-au luat la bataie intr-un tren care circula pe o ruta din Germania. Potrivit polițiștilor, patru romani au fost…

- Retailerul de moda Peek & Cloppenburg KG Dusseldorf (P&C) a solicitat un “scut de protecție”, avand in vedere situația dificila a pieței. Conducerea a depus vineri cererea pentru a accelera procesul de restructurare care fusese deja demarat, a spus compania. Toate cele 67 de puncte de vanzare din Germania…

- Autoritatile germane au anuntat ca au identificat responsabili-cheie ai unei retele internationale de hackeri asociati cu Rusia si banuiti ca au vizat peste 600 de institutii din intreaga lume, relateaza AFP. La investigatie participa atat FBI-ul american, cat si agentia europeana de politie Europol.…

- Un roman a fost arestat alaturi de alte opt persoane, intr-o ancheta internaționala privind jafuri cu explozivi la peste 50 de bancomate din Germania. Interesant este ca pagubele produse au fost mai mari decat sumele jefuite, de 5,2 milioane de euro. Politiile din Germania, Tarile de Jos si Belgia au…

- Autoritațile au intrat, luni, in alerta dupa ce o femeia din București a sunat la numarul de urgența 112 și a spus ca soțul ei și-a ucis fiica, apoi a incendiat locuința. „In jurul orei 14.00, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 24 au fost sesizați cu privire la…