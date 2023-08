Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe puncte de trecere a frontierei pe granita cu Ungaria sunt aglomerate, sambata, la orele pranzului, timpul mediu de asteptare pentru autoturismele care ies din tara fiind de 90 de minute la Nadlac II, Bors si Urziceni, informeaza Poliția de Frontiera. La iesirea din tara, s-au format coloane…

- Mai multe puncte de trecere a frontierei pe granita cu Ungaria sunt aglomerate, sambata, la orele pranzului, timpul mediu de asteptare pentru autoturismele care ies din tara fiind de 90 de minute la Nadlac II, Bors si Urziceni, informeaza Poliția de Frontiera, preluata de news.ro.

- Polițiștii de frontiera se așteapta la o creștere semnificativa a traficului in punctele de frontiera, in special la granita cu Ungaria și Bulgaria, in minivacanța de Sfanta Maria. Poliția de Frontiera a anunțat vineri ca s-au suplimentat arterele de control, in functie de configuratia fiecarui punct…

- La punctele de trecere a frontierei s-a inregistrat in ultimele 24 de ore un trafic intens, cu peste 500.000 de persoane care au tranzitat granita, informeaza duminica Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF). La frontiera romano-ungara s-a inregistrat cel mai mare trafic, aproximativ 235.000…

- La sfarșitul saptamanii trecute au efectuat formalitatile de frontiera aproape 137.000 de persoane, cetateni romani si straini, pe ambele sensuri de deplasare, prin PTF Petea și Urziceni. Se pare ca a fost cel mai aglomerat weekend din acest sezon in punctele de trecere a frontierei din județul Satu…

- Traficul la frontiera s-a dublat, in weekend, fata de perioada similara a anului trecut, anunta luni Politia de Frontiera, precizand ca peste 1.440.000 de persoane, cetateni romani si straini, au facut formalitatile de frontiera pe ambele sensuri de deplasare.”In acest weekend au efectuat formalitatile…