Românii din Londra sunt revoltați! Un hypermaket și-a bătut joc de ei Un afiș in limba romana dintr-un hypermarket Tesco din Londra a scandalizat comunitatea romaneasca, transmite Digi24.ro Este vorba despre un poster pe care este scris in limba romana mesajul: “Avertisment pentru hoții din magazine. Hoții din magazine prinși vor fi urmariți penal. Ofițerii de poliție imbracați in civil acțoneaza in aceasta zona”. „Rugam hoții sa nu fure dupa ora 18:00”. Mesaj plin de ironii dupa ce IPJ Harghita și-a anunțat programul Anunțul cu dedicație nu a ramas fara ecou. Iolanda Costide, un arhitect roman cunoscut in Londra, a reacționat dur la vederea afișului și a trimis… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

