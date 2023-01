Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Consiliului local din orasul italian Prato, Claudiu Stanasel, a anuntat intr-un comunicat difuzat miercuri ca unul dintre principalele deziderate ale comunitatii romanesti din Italia, cel de a deveni minoritate nationala, ar putea deveni realitate.Stanasel, care a fost ales la 24 de…

- Romanii au sarbatorit Craciunul cu vreme de primavara. O vreme atipica, dar cu care va trebui sa ne obișnuim, spun meteorologii. Vom avea zile calduroase pana la finalul anului.Meteorologii spun ca temperaturile ridicate nu ar trebui sa ne mai surprinda. Vremea va arata astfel aproape toata iarna.In…

- Romanii au primit, in urma cu ceva timp, vestea ca vor fi obligați sa iși monteze repartitoare de caldura pana in data de 31 decembrie 2022. Ei bine, se pare ca lucrurile se schimba, astfel ca a fost emis un nou termen limita pentru persoanele care beneficiaza de incalzire centralizata in apartamente.…

- In perioada urmatoare, romanii ar trebui sa renunțe la varianta clasica de contor in detrimentul celei inteligente, pentru care vor trebuie sa suporte costurile de montare. Specialiștii spun ca un astfel de dispozitiv este mult mai eficient fața de varianta pe care mulți romani o au.

- Cluj Arena, stadionul emblema al Clujului și al intregii Transilvanii, va gazdui joi, 17 noiembrie a.c., incepand cu ora 18:30, meciul amical de fotbal dintre reprezentativele Romaniei și Sloveniei.Iubitorii acestui sport, și toți cei care doresc sa incurajeze naționala Romaniei, sunt așteptați pe arena…

- Ce se intampla cu buletinele? Parlamentarii romani vor sa simplifice, printr-un nou proiect, modul in care ni se vor elibera buletinele. Modul și condițiile in care ar putea fi emise in viitor, nu ar mai depinde strict de localitatea de reședința. Acest schimbari depind daca noul proiect depus in Senatul…