- Masurile luate de Irlanda in ipoteza unui Brexit fara acord ii permit sa fie bine pregatita ca sa infrunte criza noului tip de coronavirus, a afirmat joi premierul irlandez Leo Varadkar, informeaza AFP."Datorita muncii ministrilor nostri de pregatire pentru cele mai rele efecte ale unui Brexit…

- Lista cu statele care au peste 500 de cazuri confirmate de infectie Mai multe tari au fost adaugate pe lista cu statele care au peste 500 de cazuri confirmate de infectie cu noul coronavirus, în cazul carora se impune izolarea la domiciliu a cetatenilor români care vin din acestea.…

- Romanii depistați cu coronavirus sunt tratați cu trei categorii de medicamente, in spitalele din țara. Tratamentul este adaptat pentru fiecare caz in parte, in funcție de simptomele prezentate sau de absența lor.

- Informațiile cu privire la lista medicamentelor au fost oferite de catre Dr. Adrian Marinescu, medic primar specializat in boli infecțioase la Spitalul „Matei Balș”, din București pentru Libertatea.

- PSD il intreaba pe premierul desemnat, Ludovic Orban, pentru cine guverneaza, in contextul in care, spun social-democrații, ca legea alocațiilor pentru copii a fost prorogata, creșterea pensiilor este in zona incertitudinii, iar sistemul de sanatate a fost prizativat. „Mai intai au spus ca nu au bani…

- Mary Lou McDonald, președinta aripii politice a IRA, care se vede deja sefa Guvernului irlandez dupa avansul istoric inregistrat in alegerile parlamentare de sambata - a cerut Uniunii Europene (UE) sa-i sustina proiectul reunificarii Irlandei, relateaza AFP potrivit news.ro.Partidul republican…

- Sambata au loc alegeri legislative in Irlanda, care se anunta dificile pentru premierul aflat la sfarsit de mandat Leo Varadkar, la putere de aproape trei ani. Leo Varadkar este azi confruntat cu un electorat mai preocupat de problemele sociale interne decat de Brexit, din care seful guvernului…

- Președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban au decis organizarea de alegeri anticipate. Premierul susține ca a stabilit cu Klaus Iohannis ca alegerile anticipate sa aiba loc odata cu localele. ”O spun clar, consideram ca trebuie sa organizam alegeri anticipate. Romanii au aratat clar ca nu…