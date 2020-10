Stiri pe aceeasi tema

- Vacantele s-au cam terminat, iar operatorii din turism fac primele bilanturi ale acestei veri. Daca pe litoral scaderea a fost pe toate planurile, atat la numar de turisti (cu 20% mai putini ca anul trecut), cat si la incasari (cu 45-50%), in Delta Dunarii lucrurile stau altfel.

- Romanii și-au reinventat ritualul de ingrijire, din cauza pandemiei. Femeile au inceput sa acorde o atenție sporita machiajului ochilor. Romanii cheltuiesc anual miliarde de lei pe produse cosmetice si de ingrijire personala. Cu o masca de protecție pe fața e aproape imposibil sa folosești acum rujul,…

- Romanii cheltuie anual miliarde de lei pe produse cosmetice si de ingrijire personala. Cu o masca de protecție pe fața e aproape imposibil sa folosești acum rujul, fondul de ten sau pudra. In plus, din cauza coronavirusului, a devenit neplacut sa testezi cosmetice dupa ce au fost folosite de altcineva.…

- Deși, poate o opțiune mult mai sigura, Romania nu se afla, inca, pe primul loc in topul preferințelor romanilor. In plus, turiștii romanii nu renunța la unul dintre principalele criterii cand fac o rezervare și anume, prețul.

- Potrivit Ministerului de Externe, condițiile de intrare in Cipru s-au modificat in contextul pandemiei de coronavirus. Astfel, Romania a fost inclusa pe lista statelor ai caror cetațeni nu mai pot calatori in Cipru in scop turistic.

- Incepand de astazi romanii care calatoresc in Cipru vor avea nevoie de autorizație de calatorie și de un permis special pentru persoanele nerezidente. Aceasta autorizație poate fi obținuta online dupa completarea unui chestionar de test negativ pentru COVID-19, anunța MAE. Noi reguli pentru romanii…

- BenefitOnline lanseaza BenefitBooking.ro, prima platforma de rezervari turistice care accepta plata cu orice card de vouchere de vacanța pentru toate cele 13.500 de unitați de cazare listate. In premiera, prin BenefitBooking.ro, turiștii pot cumpara vacanțe in Romania inclusiv la hotelurile și pensiunile…

- Mai multe grupuri de turiști germani și britanici au reușit sa compromita definifiv planurile pentru redeschiderea turismului in Mallorca, nefiind descurajați nici de amenzile de sute de mii de euro pentru petreceri ilegale. Cateva videoclipuri din orașele Magaluf și El Arenal au facut turul web-ului,…