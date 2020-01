Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 7% dintre gospodariile din Uniunea Europeana nu au putut in 2018 sa-si plateasca la timp facturile la utilitati (caldura, electricitate, gaze naturale, apa etc.), din cauza dificultatilor financiare, iar cel mai ridicat procentaj se afla in Grecia, Bulgaria, Croatia si Romania, arata datele…

- Val de scumpiri pentru romani. Prețurile au crescut cu PATRU procente in ultima luna a anului trecut, potrivit Institutului Național de Statistica. Cele mai mari scumpiri s-au inregistrat la cartofi, fructe și conserve din fructe, la carne și preparate din carne, dar și la țigari.

- Martirii Revoluției Romane au fost comemorati, duminica, si la Craiova. Prilej cu care prefectul județului Dolj a transmis mesajul premierului Ludovic Orban. „Luna decembrie a devenit pentru Romania simbolul eliberarii de sub dictatura comunista. S-au implinit zilele trecute trei decenii de cand scanteia…

- ”România de astazi, atașata valorilor democrației, este un bun câștigat cu suferința și jertfa eroilor și martirilor”, a spus șeful guvernului, Ludovi Orban, cu ocazia Zilei Memoriei Victimelor Comunismului în România, 21 decembrie, si Zilei Victoriei Revolutiei Române…

- Doar o cincime dintre romani au facut achizitii online in 2018, fata de o medie de 60% inregistrata in Uniunea Europeana (UE), arata datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Campionii achizitiilor online din UE au fost, anul trecut, locuitorii din Danemarca (84%), Marea…

- Romanii platesc, in medie, cu aproape 4% mai mult pentru mancare fata de anul trecut, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS). In topul scumpirilor se afla citricele, al caror...

- Institutul National pentru Cercetare si Formare Culturala a lansat, de curand, „Barometrul de Consum Cultural 2018. O retrospectiva a anului centenar“. „Barometrul de Consum Cultural“ este un studiu la nivel national, care masoara practicile, preferintele si tendintele consumatorilor de cultura din…

- Sambata, 26 octombrie 2019, in cadrul Conferinței Naționale a Managerilor Culturali (CNMC), Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturala (INCFC) a lansat „Barometrul de Consum Cultural 2018. O retrospectiva a anului centenar”. „Barometrul de Consum Cultural” este cel mai amplu studiu la…