- Un studiu recent arata ca 4 din 5 romani arunca mancare la gunoi. 129 de kilograme pe an. Aceasta este cantitatea de alimente pe care un roman o arunca la gunoi in fiecare an. „Principala problema ramane lipsa de educație, sau mai bine zis lipsa de informare a consumatorului cu privire la risipa alimentara.…

- Furnizarea apei calde in București, nu este de ieri, de azi. Problema este de mai bine de o luna de zile. Inca inainte de alegerile locale bucureștenii s-au plans de lipsa apei calde. Acum cei de la Termoenergetica anunța cate blocuri sunt defapt afectatate. Termoenergetica și lipsa infrastructurii…

- Obiectivul major al Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni (DRP) este sprijinirea comunitaților romanești din afara granițelor țarii in scopul conservarii și dezvoltarii identitații lingvistice, culturale și spirituale a acestora. In acest sens, domeniul prioritar al acestui an este Educația,…

Domnule Razvan Ciortea care a fost motivația care v-a determinat sa candidați pentru funcția de Primar in municipiul Turda?

- Problema lipsei de cadre didactice se atesta si in instituțiile de invatamint din capitala. „Lipsa cadrelor didactice este o problema comuna, la nivel global. Interesul pentru profesia de cadru didactic sau pedagog este in descrestere. In municipiu este atestata o lipsa mare de cadre didactice”, a remarcat…

- Incidentul a fost facut public de un tânar din Cluj-Napoca, care a relatat întâmplarea pe pagina personala de Facebook. Pe strada Hașdeu, în fața magazinului în care tânarul muncea, a intrat un barbat care l-a avertizat în…

- Lipsa cadrelor manageriale calificate reprezinta problema Nr.1 a Moldovei moderne, iar managerii de nivel facebook sint ucigași ai statului. De aceasta parere este expertul independent, fostul prim-vicepremier, ex-ministrul Economiei Moldovei, Alexandru Muravschi, vorbind pe pagina sa de socializare…