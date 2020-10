Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 1.000 de centrale termice au fost furate in Franta de o banda de hoti din Romania si Republica Moldova. Acestia actionau pe santiere si intrau, noaptea, in apartamentele care inca nu erau date in folosinta.

- Medicul spune ca e posibil sa mai apara cateva cazuri grave de COVID-19 la copii, dar ca mesajul trebuie sa fie unul de liniște fiindca altfel "vor inflori tot felul de terapii alternative si de escroci care ofera solutii miraculoase unor oameni disperati". Mihai Craiu a declarat ca la copiii…

- In aceasta vara, numarul romanilor care au ales sa calatoreasca in strainatate a scazut cu 58% fața de aceeași perioada a anului in 2019. Platforma Revolut, cu peste 13 milioane de utilizatori in intreaga lume, spune ca romanii au calatorit cu 58% mai puțin fața de vara trecuta. Revolut a analizat pe…

- „Calarași Divin”, alaturi de alte trei companii vinicole din Republica mMldova: „Vinaria-Bardar” SA, „KVINT”, „Chateau Vartely”, au participat in premiera la „International Wine & Spirit Competition” (IWSC), concurs dedicat produselor alcoolice spirtoase, desfașurat la Londra (Marea Britanie). Cele…

- Alte 378 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi, 24 iulie, in Republica Moldova, dintre care 3 in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 5 cazuri sunt de import (Franța-1, Germania-1, Ucraina-1, Romania-2).

- Alte 378 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 3 in Transnistria. Din numarul total de cazuri, 5 cazuri sint de import (Franța-1, Germania-1, Ucraina-1, Romania-2) Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 22 483 cazuri. Total…

- Sursa este neclara, cert este ca o fotografie modificata cu un astfel de test, in germana, se raspandeste pe Facebook in Romania si Republica Moldova, dar si in mai multe tari din Balcani, dezvaluie Digi24.ro. „Manipularea de la inceput a dus si la aceasta lipsa de credibilitate a Guvernului in gestionarea…

- Ministrul Sanatații a adaugat cele trei state pe o lista roșie pe care se mai afla Republica Moldova, Macedonia de Nord și Bosnia Herțegovina. Astfel, cetațenii celor șase țari nu mai pot nici macar sa tranziteze Italia. Românii ar putea fi interziși în Italia Presa din Italia…