- Trupa de teatru de papuși pentru adulți, Lightwave Theatre Company, formata din 4 romani, a reușit sa impresioneze juriul la renumitul concurs America's Got Talent. Petru, Cristina, Oana și Teodor au pregatit un spectacol cu papusi in marime naturala, care ii avea in calitate de protagoniști pe o fetița…

- In contextul pandemiei de COVID-19, organizatorii Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu au luat decizia reprogramarii pentru anul 2021 a celor peste 500 de evenimente care ar fi trebuit sa aiba loc la Sibiu anul acesta. Aceștia transmit ca, din dorința de a ramane alaturi de public, chiar…

- Festivalul International de Teatru de la Sibiu, primul mare festival din Europa Centrala și de Est, va fi organizat online in acest an. Pe langa secțiunile obișnuite, festivalul are din acest an și secțiunea „FITS for kids”. Timp de 10 zile, FITS aduce 138 de evenimente din 30 de țari. FITS, festivalul…

- Festivalul International de Teatru de la Sibiu 2020 va avea loc exclusiv online, in perioada 12-21 iunie. Evenimentul care de 27 de ani deschide Sibiul spre lume și lumea spre Sibiu, rescrie istoria și devine primul mare festival de artele spectacolului din Europa Centrala și de Est care va avea loc,…

- Cine sunt cei 10 finaliști ai sezonului 10 Romanii au talent? Erno Varga In varsta de 31 de ani, Erno Varga este un spalator de vase din Oradea care a știut ca poate ridica o sala in picioare cu vocea lui. L-a impresionat și pe Andi Moisescu, care l-a trimis direct in finala apasand…

- Vineri seara, 15 mai, surprizele s-au ținut lanț la Romanii au talent, sezonul 10. Concurenții au urcat pe scena, in ultima seara a preselecțiilor, in speranța ca vor reuși sa prinda un loc in semifinale. „Sfidam legea gravitației cu mișcarile pe care le facem”, au declarat membrii unui grup de street…

- Surprizele continua la Romanii au talent, sezonul 10, cu apaisprezecea ediție. Cei mai talentați concurenți, cei mai atenți jurați și ceimai simpatici prezentatori sunt pregatiți pentru o noua seara de distracție șimomente de neuitat.Maine, de la 20:30, pe scena Romanii au talent, concurențiivor surprinde…

- Spectacolul continua la Pro tv cu o noua ediție, vineri, 24 aprilie, la Pro tv. Cei prezenți vor fi cuceriți de numerele celor care vor urca pe scena, maine seara. Astfel ca, visurile concurenților pot deveni realitate. Cele mai creative idei vor fi puse in aplicare pe scena talentului, iar jurații…