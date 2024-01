Românii care aproape se îmbogăţesc, după recalcularea pensiei. Le cresc veniturile chiar şi cu 112% De la 1 ianuarie 2024, a intrat in vigoare noua Lege a Pensiilor. Astfel, se implementeaza ajustari semnificative referitoare la varsta de pensionare a femeilor. De exemplu, conform unor calcule, un roman care in prezent are o pensie de 1.125 de lei si un stagiu de cotizare de 36 de ani, va primi dupa majorarea […] The post Romanii care aproape se imbogatesc, dupa recalcularea pensiei. Le cresc veniturile chiar si cu 112% first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

