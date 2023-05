Stiri pe aceeasi tema

- In luna aprilie a acestui an, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu 17,2% fața de aprilie 2022, atingandu-se un nivel de 799.583 unitați, potrivit unui comunicat de presa al ACAROM – Asociatia Constructorilor de Automobile din ROMANIA și ACEA. Citește și: ACAROM. 33.879 autoturisme…

- Conform datelor Asociației Producatorilor și Importatorilor de Automobile din Romania (APIA), aprilie 2023 vine cu o creștere de 16 la suta a inmatricularilor de autovehicule fata de luna similara a anului precedent. „Daca ne raportam la anii anteriori, luna aprilie 2023 este in creștere cu 24,6 la…

- Raportul APIA cu privire la inmatricularile de autoturisme noi in primele patru luni din acest an arata o noua creștere puternica. Autoturismele “electrificate” au o creștere de 29,4%, realizand o cota de piața de 20,4%.Conform datelor Asociației Producatorilor și Importatorilor de Automobile din…

- In luna aprilie au fost inmatriculate 9865 de mașini noi, potrivit celui mai recent buletin statistic realizat de ACAROM. Astfel, piața auto din țara noastra a crescut cu 16.48% in aprilie fața de aceeași perioada din 2022. De asemenea, in primele 4 luni ale lui 2023 au fost inmatriculate 46.831 de…

- In primele trei luni din 2023, inmatricularile de autoturisme noi au atins valoarea de 36.966 unitați, in creștere cu 27.56% fața de perioada similara din 2022, respectiv 29.978 unitați, potrivit asociației constructorilor auto (ACAROM). Dacia conduce detașat topul, cu 13.563 de mașini inmatriculate,…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in martie 2023 cu +11.12% fața de martie 2022, atingand un volum de 12.251 unitați. Pe primele trei luni din 2023, inmatricularile de autoturisme noi au atins valoarea de 36.966 unitați, in creștere cu 27.56% fața de perioada similara din 2022,…

- Anul 2023 a inceput foarte bine pentru piața auto din Romania. In ianuarie am avut o creștere de peste 31% a vanzarilor de mașini noi, iar in luna februarie a fost inregistrata o creștere și mai mare. Potrivit noilor date furnizate de Asociația Constructorilor de Automobile din Romania, piața auto naționala…

- In luna ianuarie 2023, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +11.3% fața de ianuarie 2022, atingandu-se un nivel de 760.041 unitați. In ianuarie 2023: din total autoturisme inmatriculate in UE, 71.984 unitați au fost full electrice, 53.560 unitați plug-in hibrid și 197.982 autoturisme…