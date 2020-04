Stiri pe aceeasi tema

- Calugaru Daria Maria l-a șocat pe Smiley cu mișcarile sale pe hoverboard. Coregrafia fara cusur i-a adus nu doar 4 de DA, dar și aprecierea tuturor pentru curajul și inventivitatea de care a dat dovada și marele Golden Buzz oferit de Smiley și Bartoș. Daria Calugaru are 12 ani și este din…

- Mihai Petre, gafa la Romanii au talent "Wow, ce intrare grațioasa, ca o gazela, ce sa zic... ca o capra neagra, pentru ca suntem la Romanii au Talent", i-a spus Mihai Petre cand fetita a intrat pe scena. "Ca o captrița neagra", l-a completat Andi Moisescu. "Ți s-a parut elegant sa spui capra…

- ROMANII AU TALENT 21 FEBRUARIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV. Vineri seara, pe 22 februarie, o noua ediție Romanii au talent aduce numere surprinzatoare, senzaționale, nemaivazute. Astazi, in premiera pentru fanii ”Romanii au talent”, protvplus.ro ofera un sneak peek, un moment care ii…

- ROMANII AU TALENT 2020. Juratii au vazut foarte multe momente unice in anii de experiența, pe care i-au acumulat in spatele emisiunii Pro TV. Totuși, odata cu fiecare sezon, exista noi concurenți ce reușesc sa surprinda. Cel mai bizar astfel de moment a putut fi urmparit in seara de vineri. Sezonul…

- Sezonul 10 al show-ului Romanii au talent incepe in aceasta seara, la PRO TV, de la ora 20.30. Andra va marca o premiera in prima ediție, iar artista este tare mandra și fericita ca le poate aduce telespectatorilor zambetul pe buze.In premiera, PRO TV le-a pregatit telespectatorilor o noua surpriza:Andra…

- ROMANII AU TALENT 2020. Andi Moisescu, Andra, Florin Calinescu și Mihai Petre, cei patru din juriul de la Romanii au talent, vor fi uimiți de momentele remarcabile care ii vor face sa aplaude in picioare. De la concurenți care vor declara: "Am venit sa demonstrez ca puterea romaneasca de creație…

- Pro TV a anuntat ca „Romanii au talent“ va reveni pe micile ecrane la inceputul lunii februarie, cu o regula noua. Juriul ramane insa in formula Andi Moisescu, Andra, Mihai Petre si Florin Calinescu.