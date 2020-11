Potrivit playtech.ro, eMAG a pornit campania de Black Friday pe 13 noiembrie la ora 7.37. Imediat, 260.000 vizitatori au intrat in aplicația eMAG și in site, cu 18% mai mult decat anul precedent și au comandat peste 55.000 de produse in primele 10 minute. O noua premiera in istoria Black Friday la eMAG: peste 15.000 de produse vor putea fi ridicate din easybox chiar astazi. In primele 10 minute, clienții eMAG au plasat comenzi pentru peste 33 milioane lei. Cele mai comandate produse: Produse pentru casa – 27.000 Televizoare – 15.000 Frigidere și mașini de spalat – 9.500 Bauturi – 14.000 Electrocasnice…