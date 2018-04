Stiri pe aceeasi tema

- Huawei a anuntat, impreuna cu seria P20, si Porsche Design Mate RS. Aceasta este, de fapt, o versiune imbunatatita de P20 Pro, care vine cu senzor de amprenta sub display si capacitate de stocare maxima de 512 GB (o premiera pe piata). Huawei P20 Pro are sistem triple-camera: senzor RGB de…

- Scriu acest text la cald. Sony Xperia XZ2 mi-a atras atentia inca din momentul in care a fost anuntat. Astazi am avut ocazia sa il folosesc in cadrul unui eveniment pe care Sony l-a organizat in Romania si pot spune ca am fost impresionat placut. A fost „atractie la prima vedere”. Ramane de vazut daca…

- Scriu acest text la cald. Sony Xperia XZ2 mi-a atras atentia inca din momentul in care a fost anuntat. Astazi am avut ocazia sa il folosesc in cadrul unui eveniment pe care Sony l-a organizat in Romania si pot spune ca am fost impresionat placut. A fost „atractie la prima vedere”. Ramane de vazut daca…

- Romanii adora cumparaturile pe internet: incasari record in piata de cadouri online. Zilnic, se deschid 10 magazine online in Romania. Afacerile merg mai bine pe internet. Drept dovada, 2016 a adus incasari record in piata de cadouri online, iar Romania a avut cea mai mare creștere din Uniunea Europeana.…

- HMD Global a lansat o versiune moderna a unui alt telefon clasic Nokia. Este vorba despre Nokia 8110, care se alatura modelului Nokia 3310. Noul 8110 dispune de conectivitate 4G si tehnologie VoLTE pentru apeluri. Telefonul are o forma curbata, de tip slider. Terminalul va oferi acces la un magazin…

- Romanii plecați in SUA vor sa ridice un spital american la Cluj Un grup de oameni de afaceri din New York - care a creat un fond de investiții de 1,5 miliarde de dolari pentru Europa Centrala și de Est (ECE) - i-a dezvaluit președintelui Camerei de Comerț și Industrie (CCI) a Județului ca vizeaza construirea…

- Potrivit studiului intitulat “Relații inteligente”, realizat pentru Huawei de catre compania de cercetare de piața IPSOS, colectand date din 12 țari, inclusiv din România, romanilor le plac telefoanele inteligente si tocmai de aceea exista din ce in ce mai puține lucruri carora…

- O mare parte din angajatii cu inalta calificare din Bulgaria, Croatia, Estonia, Portugalia si Romania a plecat in ultimii ani sa lucreze in alte tari din Uniunea Europeana, arata un studiu dedicat "Migratiei si mobilitatii in UE", publicat de think tank-ul Bruegel, screi Agerpres. Angajaţii…