Berea și pufuleții au fost produsele cel mai des comandate in timpul Campionatul European de fotbal. Vanzarile au crescut cu 30% pentru bere, la sticla sau doza și cu peste 15% la snaksuri, pufuleții fiind pe primul loc in preferințele romanilor. Reprezentanții Glovo spun ca au vandut peste 22.500 de litri de bere. In […] The post Romanii au consumat cantitați enorme de bere și pufuleți, urmarind meciurile de la Euro 2020 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .