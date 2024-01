Românii ale căror pensii vor crește cu doar 1%. Anunțul ministrului Muncii De la 1 ianuarie 2024, pensiile a aproximativ cinci milioane de romani vor crește in raport cu rata inflației. Mai exact, cu 13,8%. Insa majorarea mai mare va avea loc incepand cu luna septembrie, dupa recalcularea promisa de Guvern, in urma careia peste trei milioane de romani vor primi pensii mai mari. Aceasta creștere va fi diferita insa, de la pensionar la pensionar, in funcție de anii de contributivitate și de anii ramași in munca peste 25 de ani. ”In 2024, toți romanii vor avea pensii mai mari datorita celor doua procese. Fiecare roman, datorita majorarii de la 2 ianuarie,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care dețin carduri sociale oferite de Guvern trebuie sa aiba in vedere acest lucru. Cei care raman cu banii trebuie sa știe ce se intampla cu sumele care intra pe carduri. Anunțul a fost facut, beneficiarii avand obligația sa faca acest lucru conform normelor implementate. Aceleași…

- Ministrul Energiei vine cu informații de ultima ora pentru romanii care primesc ajutor la plata facturilor la energie. In ultimii ani, odata cu apariția mașinilor electrice, dar și cu inchiderea unor capacitați de producție, prețul energiei electrice a sarit in aer. Pentru a ajuta populația, guvernele…

- Cum se va face majorarea din septembrie, iau batranii toți banii sau se vor distribui eșalonat? Aflați adevarul despre gaura din buget. Sunt sau nu bani pentru cele doua majorari promise și bonusurile care se adauga la pensii?Nu ratați dezvaluirile explozive despre amanarile repetate cu recalcurarea…

- Daca are doi copii va beneficia de o reducere a varstei de pensionare cu un an si asa mai departe, pana la un numar de sapte copii pentru care va avea o reducere de trei ani si sase luni la varsta de pensionare.„Sunt doua elemente noi in noua lege foarte importante amandoua. Primul dintre ele, perioada…

- Strategia nationala de vaccinare pentru perioada 2023 – 2030, adoptata vineri de Guvern, printr-o hotarare, nu prevede niciun fel de element legat de obligativitatea imunizarii, a declarat, la Palatul Victoria, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. “As vrea de la inceput sa transmit un mesaj extrem…

- Guvernul Romaniei a aprobat OUG prin care sa stopeze creșterea prețului la 14 alimente de baza, insa se pare ca actorii implicați nu se conformeaza. Astfel, s-au dat amenzi de 4 milioane de lei in magazinele care nu respecta plafonarea prețurilor la alimentele de baza. Anunțul de ultim moment al ministrului…

- Modificari la legea privind pensiile militarilor și polițiștilor, dupa decizia CCR. Anunțul ministrului Justiției Amendamentele la legea pensiilor de serviciu vor fi discutate marți, acestea fiind depuse luni-dupa amiaza de Guvern la comisiile senatoriale de specialitate. Apoi Senatul si Camera Deputatilor…