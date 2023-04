Românii aflați în străinătate pot schimba documentele fără a mai veni în România! Pentru reinnoirea carții de identitate, cetațenii romani care nu se pot deplasa personal in țara, au posibilitatea preschimbarii documentului prin procura intocmita la oficiul consular. Procura speciala se obține de la misiunile diplomatice Procura speciala va fi autentificata la misiunile diplomatice ori la oficiile consulare ale Romaniei din statele respective. Nu se mai percepe taxa consulara. Procura trebuie sa aiba aplicata fotografia solicitantului și sa fie certificata cu timbrul sec al misiunii diplomatice sau oficiului consular respectiv. La procura se atașeaza o fotografie la fel cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

