- Ieri, Radu Mazare a fost eliberat, dupa ce și-a petrecut cinci ani in inchisoare. La nici o zi distanța de la acel moment, fostul primar al Constanței a ajuns la poliție, impreuna cu soția lui, Roxana. Ce se intampla cu cei doi acum.

- Dupa ce a fugit din Romania, Radu Mazare a ales ca destinație Madagascar, acolo unde s-a cazat la hotelul Mantasalay, un complex de lux unde fostul primar al Constanței este acționar. Cat costa sa te cazezi la hotelul lui Mazare din Madagascar Mantasalay Resort este un complex de patru stele situat…

- Radu Mazare și soția lui sunt pregatiți sa inceapa un nou capitol in viața lor. Astazi, fostul primar al Constanței a fost eliberat și a fost așteptat de Roxana Mazare, femeia care ii va face tata, caci partenera lui este insarcinata in patru luni.

- Zi importanta pentru Radu Mazare! Fostul primar al Constanței a fost eliberat dupa cinci ani de arest. Soția sa, Roxana Mazare a oferit mai multe detalii despre perioada dificila prin care a trecut singura!

- Radu Mazare a fost eliberat din inchisoare, luni. Fostului primar al Constanței i-a fost admisa cererea de liberare condiționata de catre Tribunalul Ilfov. știre in curs de actualizare Articolul BREAKING Radu Mazare, eliberat din inchisoare apare prima data in .

- Judecatoria Sectorului 4 este asteptata sa se pronunte miercuri in legatura cu cererea de liberare conditionata formulata de fostul primar al Constantei, Radu Mazare. Primul termen in dosar a fost in 19 martie, iar in 9 aprilie, pronuntarea a fost amanata pentru 17 aprilie. Radu Mazare are de executat…

