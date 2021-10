Stiri pe aceeasi tema

- Ruxit, cel mai nou proiect Newton Music, lanseaza single-ul “Te las”. Piesa este compusa de 2Door, Ruxit, Gil și Razvan Ghervan. “Te las este o piesa in care eu am foarte mare incredere și la care am lucrat foarte mult. Este o piesa total diferita de cele lansate pana acum și mai pregatesc alte surprize.…

- Romanian House Mafia lanseaza piesa “Fly Me To The Moon” in colaborare cu Jade Shadi, Misha Miller și Capablanca. Dupa o serie de remake-uri dance ale unora dintre cele mai cunoscute hit-uri internaționale, RHM revine cu o producție originala care combina perfect vocea senzuala a artistei cu vibe-ul…

- Romanian House Mafia, in colaborare cu Chopin și Nalani au pregatit unul dintre cele mai așteptate remake-uri ale acestui sezon – “Wild Thoughts”. Cu o producție dance noua, dar și cu un boost de energie specific lansarilor RHM, celebrul hit este pregatit sa fie cunoscut sub o alta forma. Nalani, una…

- Randi a cucerit publicul național și internațional inca de acum 15 ani, ca solist al trupei Morandi, iar acum se intoarce la radacini și lanseaza o piesa dance – Etajul „noi”. Piesa reprezinta o declarație de dragoste, cu versuri jucaușe și un ritm antrenant. „In Etajul „noi” am schimbat sound-ul și…

- Cantaretul englez Ed Sheeran va canta duminica seara la gala MTV Video Music Awards, unde isi va prezenta single-ul „Shivers”, lansat joi noapte, care este inclus pe albumul „=” (Equals, n.r.) ce urmeaza sa apara pe 29 octombrie, noteazpa news.ro. Sheeran a primit trei nominalizari la gala…

- Rico888 lanseaza a doua piesa in limba italiana – „20 Minuti”, alaturi de Yeno. Single-ul va fi inclus pe urmatorul EP al artistului. Versurile au fost scrie de catre Rico888, iar producția finala a fost semnata de REALM. Cunoscutul artist italian Rico888, s-a facut remarcat datorita stilului sau unic…

- Romanian House Mafia anunța un nou remake alaturi de Kacpi și Nalani. De aceasta data, piesa care are parte de un rework fresh este “Lean On”, faimosul single internațional lansat in 2015 de catre Major Lazer, DJ Snake și MØ. Nalani, una dintre cele mai tinere și fresh artiste din echipa Global Records,…

- Dupa colaborarea cu Meduza pentru deja hitul “Paradise”, Dermot Kennedy a revenit cu un nou single solo – “Better Days”. „Better Days” are un sentiment pe care l-am sperat cu toții in ultimele 18 luni, Dermot exprimand gandurile oamenilor din intreaga lume. Piesa vine cu un fel de optimism și speranța,…