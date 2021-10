România vrea să reia exporturile de carne pe piața din SUA Romania vrea sa reia exporturile de carne pe piața din SUA, ceea ce ar constitui o mare oportunitate pentru producatorii și procesatorii din sector. In luna septembrie, s-a desfașurat in Romania o misiune de audit organizata de experții din cadrul Departamentului de Agricultura al Statelor Unite ale Americii (USDA) – Serviciul de Siguranța și Inspecție (FSIS) a Alimentelor, in vederea restabilirii echivalenței sistemului de inspecție a carnii din Romania, cu sistemul american. “In contextul actual al evoluției pestei porcine africane in țara noastra, redeschiderea pieței SUA, prin exportul carnii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

