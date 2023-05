Achizitia anului in Armata Romaniei. Romania vrea sa cumpere doua submarine, cu un miliard de euro fiecare, de la francezii de la Naval Group. Navele sunt construite de aceeasi companie cu care MApN a vrut sa incheie un contract pentru corvete in 2019, parteneriat care a ramas in aer pana acum. Cele mai mari submarine au 75 de metri lungime, o raza operationala de 12.000 de kilomtri, iar la bord pot incapea 31 de marinari. Romania are acum un singur submarin, Delfinul, dar e abandonat din 1996, cand acumulatorii au incetat sa mai functioneze.