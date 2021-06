Stiri pe aceeasi tema

- Au fost inregistrate „progrese in ceea ce privește toate recomandarile” care nu fusesera puse in aplicare, a transmis Comisia Europeana, marți, cand a adoptat cel mai recent raport MCV privind Romania. Indeplinirea tuturor recomandarilor care nu au fost inca puse in aplicare este esențiala pentru procesul…

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) solicita autoritatilor gasirea unei metode alternative de analiza a situatiei epidemiologice a tarilor ce constituie destinatii de vacanta pentru cetatenii romani, informeaza asociatia intr-un comunicat remis joi AGERPRES. Solutia propusa de ANAT ar…

- Pandemia a determinat romanii sa-și petreaca sarbatorile de Paște și 1 Mai in țara, unde numarul turiștilor așteptați in hoteluri și pensiuni va fi de circa 300.000, dublu fața de un an normal, spune Traian Badulescu, specialist in comunicare in cadrul Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT),…

- Exact in ziua in care Sectia pentru judecatori a CSM dezbatere solicitarea Inspectiei Juridiciare de suspendare din functie a unor judecatori care au avut postari si comentarii politice si jignitoare pe retelele de socializare, ministrul Justitiei le cere magistratilor sa nu taca. Coincidenta sau…

- Deputatul USR-PLUS Alin Apostol a depus o initiativa legislativa la Camera Deputatilor pentru decalarea vacantelor scolare in funcție de zone geografice și in funcție de ani de studiu. Proiectul ar urma sa stimuleze cresterea turismului intern, sa aduca un impact pozitiv asupra domeniului hotelier si…

- Reprezentantii PDM spun ca vor oferi vot de incredere Guvernului condus de Igor Grosu pentru ca, in conditiile actualei crize pandemice, orice Guvern este mai bun decat lipsa unui Executiv plenipotentiar, noteaza IPN.