Țara noastra nu deține, in prezent, un Registru Național de Cancer, fapt care ingreuneaza analizele ce pot duce la optimizarea serviciilor oncologice. In același timp, Romania vine cu o statistica sumbra: jumatate dintre cei nou diagnosticați nu supraviețuiesc. In 2020, erau inregistrați 100.000 de cazuri noi de pacienți cu cancer și peste 50.000 de morți. Iar salvarea poate veni din partea inovației și tehnologiei. Insa, suntem in urma și la acest capitol. Violeta Astratinei, președintele Asociației Melanom Romania: „Este trist sa vedem cum medicina de calitate, personalizata, terapiile inovatoare,…