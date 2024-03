Bogdan Balaniscu, secretar de stat in Ministerul Mediului, acuza Primaria Iasi de nepasare pe tema poluarii orasului. Secretarul de stat in cadrul Ministerului Mediului, Bogdan Balanișcu , a facut o declarație ferma, susținand ca Iașiul se afla in topul orașelor cele mai poluate din Romania, aratand cu degetul spre primarul Mihai Chirica și acuzandu-l de inacțiune in rezolvarea acestei probleme grave. Balanișcu, liderul filialei municipale Iași a PSD, a adus in discuție proiectul referitor la padurile urbane, subliniind ca exista fonduri europene disponibile, insa Primaria Iași pare sa nu manifeste…