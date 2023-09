România va recunoaște certificatele de căsătorie între persoanele de același sex Certificatul de casatorie dintre persoanele de același sex, incheiat intr-un stat al Uniunii Europene, va fi recunoscut in Romania fara a mai fi necesara transcrierea in registrele de stare civila romane. Aceasta prevedere este conținuta intr-un proiect de lege care a fost aprobat de Guvern. Este vorba despre proiectul de lege pentru completarea ordonanței de urgența privind regimul strainilor in Romania. Astfel, persoanele de același sex, casatorite intr-un alt stat, pot primi rezidența in Romania. In prezent, Ordonanța de urgența a Guvernului nr.194/2002 privind regimul strainilor in Romania,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Eugen Tomac, presedinte al PMP, solicita Guvernului roman sa se alature procesului deschis la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, dupa „refuzul absurd al Austriei, repetat obsesiv in jurul unui argument fals” in chestiunea aderarii Romaniei la Schengen. „Dupa acest refuz absurd…

- Deputatul in Parlamentul European, Eugen Tomac, face un apel public catre oamenii de afaceri din județul Bistrita-Nasaud de a solicita despagubiri pentru pierderile cauzate de refuzul nejustificat al Austriei privind intrarea Romaniei in spațiul Schengen. Eugen Tomac ofera mediului privat aceasta posibilitate…

- Eurodeputatul Eugen Tomac a declarat ca Romania nu are perspective realiste sa adere la Spațiul Schengen in acest an. Acesta a subliniat ca blocajul generat de Austria nu ne ofera perspective foarte serioase in 2023. nu are perspective realiste sa adere la Spațiul Schengen in acest an, a declarat la…