România va organiza mondialul de tenis de masă din 2025 O veste senzaționala pentru sportul romanesc a venit din Thailanda, acolo unde are loc in aceste zile Congresul Federației Internaționale de Tenis de Masa! Țara noastra a primit organizarea Mondialului de juniori in 2025, iar competiția se va desfașura la Cluj-Napoca! 1953 a fost anul in care Romania a gazduit ultima data o competiție mondiala de tenis de masa, caștigand atunci 4 titluri prin Angelica Rozeanu! 2025 va fi anul in care toate superstarului lumii vor fi in Ardeal, pentru turneul rezervat juniorilor. Astazi, la Bangkok, in cadrul Congresului Federației Internaționale de Tenis de Masa,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

