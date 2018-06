România va cumpăra RACHETE de 164 de milioane de euro Ministerul Apararii precizeaza ca sistemul va fi integrat in Romania. Isi propune ca din valoarea totala a proiectului de investitii, de aproximativ 164 de milioane de euro, o parte sa se intoarca in economia romaneasca, printr-un contract de tip offset. MapN vrea ca firma care va fi declarata castigatoare sa realizeze in tara o capabilitate industriala in domeniul militar, la care actionar majoritar sa fie o companie de stat. O unitate de productie in care sa fie fabricate componentele pentru sistemele de lansare rachete antinava, dar sa fie asigurate si operatiunile de intretinere si modernizare.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

