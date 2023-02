Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a convocat, joi, in sistem hibrid, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, care a aprobat acordarea unui sprijin Republicii Arabe Siriene, constand in bunuri materiale – in mai multe tipuri de produse de cazarmament, imbracaminte, dar si produse alimentare, conserve. Potrivit…

- Romania va ajuta Siria puternic afectata de cutremurul de luni și va trimite alimente, haine, saltele, paturi, decizia fiidn luata joi, in ședința Comitetului National pentru Situatii de Urgenta.

- Romania va acorda Siriei un sprijin mai mult umanitar, in urma solicitarii acestei tari la nivelul Protectiei civile europene, a informat, miercuri, secretarul de stat Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, care a precizat ca urmeaza fie stabilite in Comitetul National pentru…

- Președintele Klaus Iohannis a fost la Ambasada Turciei pentru a-și exprima condoleanțele fața de pierderile suferite de poporul turc.Șeful statului a semnat miercuri in Cartea de condoleanțe deschisa la Ambasada Turciei dupa cutremurele devastatoare de luni de magnitudine de peste 7,5 de la frontiera…

- Tot mai multe scene sfașietoare se petrec pe strazile Turciei ce sunt in ruine dupa cutremurele de luni. Odinioara, o casa fericita pentru zeci de familii din provincia Hatay, la granița Turciei, strada numarul 21 este acum plina de moloz și oameni care incearca sa se confrunte cu urmarile lasate de…