Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mic procent de oameni care lucreaza la un computer in tarile Uniunii Europene se afla in Romania, Bulgaria și Grecia, arata datele publicate de Agentia Europeana de Statistica Eurostat, citata de agenția Rador. Mai exact, in 2022, ponderea angajatilor cu varste cuprinse intre 15 și 74 de ani…

- Eurostat: Statele UE cu cel mai sever declin al lucrarilor de constructii. Lucrarile de constructii au scazut in aprilie cu 0,4% in zona euro si in Uniunea Europeana, comparativ cu luna precedenta, cand se inregistrase un declin de 1,7% in zona euro si de 1,6% in UE, in timp ce Slovenia, Tarile de…

- Rata locurilor de munca vacante in primul trimestru al acestui an a fost de 3% in zona euro si de 2,8% in Uniunea Europeana, cea mai mica valoare a acestui indicator inregistrandu-se in Romania, Bulgaria, Spania si Polonia (toate cu 0,9%), arata datele publicate joi de Eurostat.La polul opus, statele…

- Salarii de mii de euro: 246 locuri de munca vacante in țarile din Uniunea Europeana. Vezi lista EURES Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Botoșani a anunțat astazi ca angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 246 locuri de munca vacante. Iata…

- Mai mult de o zecime (11,7%) dintre tinerii (15-29 ani) din Uniunea Europeana nu erau ocupati, in educatie sau formare, asa-numitii NEETs, in anul 2022, insa in randul statelor membre aceasta proportie variaza de la 4,2% in Tarile de Jos si pana la 19,8% in Romania, arata datele publicate vineri de…

- Romania avea in 2020 cei mai mulți stupi dintre toate țarile UE: 18,5% dintre acestia erau in țara noastra Romania avea in 2020 cei mai mulți stupi dintre toate țarile UE: 18,5% dintre acestia erau in țara noastra In anul 2020 in fermele din Uniunea Europeana erau 8,1 milioane de stupi de albine, iar…

- Romania, printre țarile membre UE cu cele mai mari deficite guvernamentale. Aproape dublu fața de media UE, in anul 2022 Romania, printre țarile membre UE cu cele mai mari deficite guvernamentale. Aproape dublu fața de media UE, in anul 2022 In anul 2022, deficitul guvernamental a scazut, fața de anul…

- In aceasta propunere este rezultatul consumului nejustificat de antibiotice fara prescriptie medicala care a condus la cresterea rezistentei bacteriilor la acest tip de medicamente. Romania se afla pe un loc fruntas in Uniunea Europeana in ceea ce priveste consumul de antibiotice, iar acest lucru se…