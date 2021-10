Stiri pe aceeasi tema

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 494 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 3.872 de teste, dintre care 1.401 de teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 362 cazuri. Sapte cadre medicale confirmate cu coronavirus, in ultimele 24 de ore. In ultimele 24 de ore, la nivelul…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 557 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 4.684 de teste, dintre care 1.818 de teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 247 cazuri. Sapte cadre medicale confirmate cu coronavirus, in ultimele 24 de ore. In ultimele 24 de ore, la nivelul…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 7.116 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19).In același interval de timp au fost inregistrate 145 de decese, 1 la categoria de varsta 20-29 ani, 8 la categoria de varsta 40-49 ani, 14 la categoria de varsta 50-59 ani, 35 la categoria…

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, miercuri, la 1.111.155 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 2.079 de noi imbolnaviri din 40.842 de teste efectuate. In acelasi timp au fost inregistrate 28 decese in ultimele 24 de ore. La Terapie…

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, marti, la 1.109.076 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 2.033 de noi imbolnaviri din 45.430 de teste efectuate. In acelasi timp au fost inregistrate 48 decese in ultimele 24 de ore. La Terapie…

- 244 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 s-au fost inregistrat in ultimele 24 de ore, bilantul total al imbolnavirilor COVID-19 ajungand astfel la 1.084.226. In ultima zi, au fost raportate doua decese, iar un numar de 72 persoane sunt internate la ATI. In ultimele 24 de ore au fost prelucrate 12.678…

- 271 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrat in ultimele 24 de ore, bilantul total al imbolnavirilor COVID-19 ajungand astfel la 1.083.982. In ultima zi, a fost raportat un deces, iar un numar de 67 persoane sunt internate la ATI. In ultimele 24 de ore au fost prelucrate 14.223 de teste…