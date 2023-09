Stiri pe aceeasi tema

- Romania a ajuns pentru prima data dupa 38 de ani intre primele 8 echipe ale continentului.Moment istoric pentru voleiul romanesc: naționala masculina s-a calificat in sferturile de finala ale Campionatelor Europene. E prima data dupa 38 de ani cand reușim sa fim intre primele 8 echipe ale lumii!…

- Selectionata masculina a Romaniei a fost invinsa de Anglia cu scorul de 3-2, luni, in primul sau meci din Grupa G a Campionatelor Europene de tenis de masa pe echipe de la Malmo (Suedia).Tricolorii au condus cu 2-0, dar apoi au pierdut urmatoarele trei meciuri si au iesit din cursa pentru calificarea…

- Naționala feminina de tenis de masa a Romaniei, avand-o in componența și pe tirgumureșeanca Szocs Bernadette, evolueaza in grupa B a Campionatului European pe echipe, ce se desfașoara la Malmo, in Suedia, intre 10-17 septembrie. Fetele, antrenate de Viorel Filimon (FOTO), sunt in grupa cu Slovenia și…

- Selecționata feminina de tenis de masa a Romaniei a pornit cu dreptul la Campionatele Europenene pe echipe din Suedia. Reprezentativa noastra a invins Croația, duminica, scor 3-0. Romania a obținut o tripla victorie in fața croatelor, la primul meci al „tricolorelor” din grupa din care mai face parte…

- Selectionata feminina a Romaniei a debutat cu o victorie, 3-0 cu Croatia, duminica, in Grupa B a Campionatelor Europene de tenis de masa pe echipe de la Malmo (Suedia)., potrivit Agerpres.Bernadette Szocs a invins-o pe Mateja Jeger Majstorovic cu 3-0 (11-8, 11-9, 11-7), Elizabeta Samara a dispus…

- Selectionata feminina de baschet a Romaniei a fost invinsa de formatia Irlandei cu scorul de 67-64 (20-12, 21-21, 14-14, 12-17), duminica, intr-un meci din Grupa B a Campionatului European de baschet feminin Under-20, Divizia B, de la Craiova. Tricolorele au cedat dupa ce au condus cu 63-61 cand mai…

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de Belgia cu scorul de 3-0 (25-22, 25-14, 25-17), miercuri seara, la Bekescsaba, in ultimul sau meci din Grupa a II-a a Campionatului European de volei feminin Under-17 din Serbia si Ungaria. Tricolorele au cedat dupa 67 de minute si au ocupat ultimul loc, opt, in…

- Alcoolul nu va fi vandut in niciunul dintre locurile de desfașurare a Jocurilor Olimpice și Paralimpice de anul viitor de la Paris, conform presei franceze.In conformitate cu o lege care dateaza de peste 30 de ani, alcoolul este interzis pe stadioanele sportive, insa organizatorii Cupei Mondiale…