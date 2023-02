Stiri pe aceeasi tema

- Romania trimite noi ajutoare catre Siria și Turcia. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a spus la Digi24 ca sunt pregatite doua trenuri cu ajutoare ce consta in materiale de cazarmament din stocurile „Romanian ShelterCapacity (RO-Shelt)” ale RescEU.

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), spune ca echipele de salvatori din Romania care au plecat in Turcia vor ramane acolo pana cand se va decide ca nu mai este nevoie de ei. Șefu DSU a zis, joi, in Vama Albita ca temperaturile scazute din Turcia au impact in privinta…

- Ajutorul Romaniei va consta in bunuri materiale ce constau in mai multe tipuri de produse de cazarmament, imbracaminte dar si produse alimentare, conserve. Acestea vor puse la dispozitie de Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale.”Data fiind situatia generata de cutremurul…

- Data fiind situatia generata de cutremurul produs in data de 6 februarie 2023, in Siria, respectiv, solicitarea Republicii Arabe Siriene, prin Mecanismul European de Protectie Civila, pentru acordarea de asistenta internationala, in urma consultarii cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, astazi,…

- Doua echipa va ajunge, astazi, acolo, a anuntat, coordonatorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. Tot el a precizat ca salvatorii romani vor ramane cat este nevoie in Turcia si numarul lor ar putea sa creasca daca se va cere acest lucru. Raed Arafat a mai spus ca pentru Siria,…

- Romania va trimite in Siria doar ajutor umanitar, acesta urmand sa fie stabilit intr-o ședința a Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU). Șeful DSU, Raed Arafat, a explicat, miercuri, ca Romania nu poate trimite misiuni de salvare in 2-3 țari deodata, iar acum acestea sunt in Turcia,…

- Cutremurele care au lovit in lanț Turcia și Siria au produs, in doar cateva ore, peste 4000 de morți și peste 10.000 de raniți, iar acest bilanț este doar estimativ. Turcia a cerut activarea Mecanismului European de protecție civila in urma cutremurelor devastatoare care au lovit sudul și sud-estul…

- Un punct de operare aeromedicala, al zecelea la nivel national, a devenit operational, miercuri, la Brasov, fiind al zecelea astfel de punct deschis la nivel national. La evenimentul de inaugurare a punctului de salvare aeriana au participat si ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode si seful Departamentului…