Stiri pe aceeasi tema

- Pensii 2022. Apare o noua pensie! Vezi cine o poate incasa. Se aplica de azi! Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix CE anunta intrarea in vigoare a Produsului Paneuropean…

- Mama mea a inceput sa sufere de furnicaturi in picioare și brațe dupa 50 de ani, dar prietenul meu doctor mi-a spus ce sa fac! Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Dupa…

- Aceste fructe conțin substanțe ce regenereaza țesuturile dintre vertebre. In fiecare seara, inainte de somn, timp de 45 zile, mancați: 5 Caise uscate; 1 Smochina; 1 Pruna uscata. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat …

- Crima sau accident? Descoperire macabra in Borșa. Un barbat de 48 de ani a fost gasit decedat Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix La data de 06 martie 2022, la ora 11.00,…

- Uleiul de cimbru ucide pana la 97% din celulele canceroase. Mod de administrare Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Studiile au aratat ca uleiul esențial de cimbru ucide…

- In curand, se va face trecerea la ora de vara 2022. Daca in prezent funcționam conform programului stabilit odata cu trecerea la ora de iarna, cand ceasurile au fost date inapoi cu o ora in noaptea de 30 spre 31 octombrie, peste circa o saptamana vom dormi mai puțin. Din cauza devansarii ceasurilor,…

- Nutriționiștii au dat unda verde mancatului dupa ora 18:00! Specialiștii considera ca o dieta severa nu-și are rostul daca optam pentru alimente sanatoase in porția de seara, pentru alimente care imbunatațesc calitatea somnului și muta acul cantarului spre dreapta. Profita acum : Oferta de nerefuzat…

- Nu mai e un secret ca fructul kaki face senzație pe piața din Romania. Cu un gust dulce și hranitor, acest aliment vine cu un pachet destul de mare de beneficii pentru organismul uman. Fructul mancat de zei care e un adevarat miracol pentru sanatate. Fructul care vine chiar de pe meleagurile Chinei…