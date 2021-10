Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 64 de trenuri de calatori aflate in circulatie in noaptea de sambata spre duminica vor fi afectate de schimbarea orei, in contextul in care transportul feroviar va trece, in acea noapte, la ora oficiala a Europei Orientale, iar ora 4.00 va deveni ora 3.00, potrivit unui comunicat remis…

- Romania a ajuns pe primul loc in lume la numarul de decese zilnice de COVID raportate la populație, potrivit datelor centralizate de Universitatea Oxford, anunța Mediafax. Romania inregistreaza zilnic 16,6 decese la un milion de locuitori (media pe ultimele 7 zile). Potrivit Mediafax, in țara noastra,…

- Iarna se apropie cu pași repezi, iar PNL este preocupat doar sa ramana cu orice preț la guvernare! Pe liberali nu ii intereseaza ca prețurile la gaze, carburanți și la energie o iau razna și ca oamenii vor ingheța in case de frig! Inca este timp sa fie rezolvata aceasta situație dramatica! Cer Premierului…

- Registrul Auto Roman (RAR) nu considera anvelopele proiectate pentru toate anotimpurile („all season”) drept anvelope de iarna, se precizeaza intr-un comunicat remis marti de organizatia de protectie a consumatorilor InfoCons. „Aparitia sezonului rece (…) reprezinta (…) demararea procesului de inlocuire…

- Noaptea, trecuta, in jurul orei 02.45, un accident teribil a avut loc la ieșire din Odobești catre Jariștea: un autoturism a intrat intr-un copac și, din pacate, in urma impactului, conducatorul auto a murit. Barbatul care se afla la volan este Nicu Hagiu, patronul benzinariilor Hanifa. Tanarul preluase…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 15-08-2021 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2 Intervalul : 16 și 17 august; Zonele afectate : conform textului și harții; Fenomene : val de caldura, canicula și disconfort termic accentuat; Mesaj : MESAJ 2 ATENȚIONARE METEOROLOGICA…

- Eroii cazuți in bataliile de la Maraști, Marașești, Oituz, din Primul Razboi Mondial, au fost comemorați astazi la mausoleele de la Focșani, Soveja și Marașești. „Glorie eterna eroilor neamului! Lumea creștina celebreaza in aceasta zi minunea savarșita de Domnul Iisus Hristos pe muntele Tabor – Schimbarea…

- Mai multe trenuri ale CFR Calatori vor avea programata o oprire suplimentara la Bontida, in perioada 6-8 august, pentru doritorii care vor sa ajunga la Festivalul Electric Castle, pretul unui bilet de la Cluj Napoca la Bontida plecand de la 4,40 lei, informeaza compania de transport feroviar de calatori…