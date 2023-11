Proiectul reactoarele modulare nucleare din SUA, pe care se baza sistemul energetic național, ca sa inlocuiasca capacitațile de producție inchise, a fost stopat din cauza costurilor prea mari. Și asta dupa ce statul roman a fost obligat de Guvernul american sa cotizeze cu 12 milioane de dolari pentru cercetarile firmei private NuScale in dezvoltarea SMR-urilor. […] The post Romania, țepuita, din nou, de americani. NuScale a anulat proiectul reactoarelor modulare first appeared on Ziarul National .