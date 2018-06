Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din Romania, Adrian Porumboiu, a povestit intr-un interviu acordat corespondentului PRO TV Cosmin Savu cum s-a prabușit imperiul sau de sute de milioane de dolari. Este vorba despre Grupul Racova, care conducea în Vaslui un imperiu bazat pe…

- Duminica aceasta, de la ora 18:00, Cosmin Savu prezinta telespectatorilor o ancheta despre situatia agriculturii romanesti, care are parte de investitori din umbra de peste hotare. Cosmin a calatorit in toata tara si a vizitat puncte cheie pentru a afla cine sunt gruparile transfrontaliere care incearca…

- S-a redeschis circulația pe Transalpina, miercuri, astfel ca cel mai inalt si spectaculos drum din Romania poate fi traversat cu masina, insa deocamdata numai in timpul zilei si cu restrictii de viteza. Decizia deschiderii circulației pe Transalpina fost luata in urma verificarii starii drumului…

- ♦ Casa de avocatura Suciu Popa a fost implicata in 2017 in doua dintre cele mai mari tranzactii din piata energiei si spune ca 2018 are sanse sa fie foarte bun, mixul energetic al Romaniei fiind cea mai solida baza pentru un an efervescent din punctul de vedere al fuziunilor si achizitiilor.…

- Fundatia NESsT si UniCredit Bank acorda granturi de 50.000 euro pentru dezvoltarea afacerilor sociale pentru trei firme sau ONG-uri, termenul limita de inscriere fiind 8 iunie. Granturile sunt acordate de fundatie in parteneriat cu UniCredit Bank si UniCredit Business Integrated Solutions,…

- Scriitorul, jurnalistul și analistul politic Stelian Tanase va fi prezent, marți, 24 aprilie 2018, la Alba Iulia, in cadrul unui eveniment de promovare a doua carți: “Dinastia” și “Nocturna cu vampir. Opus I”. Intalnirea cu cititorii va avea loc la Muzeul Principia, de la ora 17.00, iar alaturi de…

- Duminica trecuta Cosmin Savu, corespondent special Stirile PRO TV, a adus in atentia telespectatorilor, la Romania, te iubesc!, o analiza a economiei romanesti ce a pus in lumina problemele majore cu care se confrunta tara noastra din acest punct de vedere.