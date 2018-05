Romania, tara fumigenelor: alergam dupa can-can, tara arde cu noi in ea

Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, a oferit o veste importanta pentru romanii cu credite. Intr-o interventie la postul Digi 24, Chiritoiu a declarat ca se dorește ca dobanzile practicate de institutiile bancare din Romania sa fie plafonate.

- Unitațile de producție a autoturismelor din Europa au asamblat in 2017 circa 17 milioane de unitați, depașind pentru prima data valorile anterioare crizei din 2007. Cu o producție de 364.654 de mașini, Romania ocupa locul 10 in clasamentul european al producatorilor auto. Uniunea Europeana ramane pe…

- Deputatul Constantin Codreanu, Președinte al Comisiei pentru comunitațile de romani din afara granițelor țarii, impreuna cu deputatul Petru Movila, vicepreședinte al Grupului parlamentar al PMP, și alți numeroși colegi parlamentari au inițiat un proiect de lege care va deschide piața muncii din Romania…

- Subiectul cooperarii in domeniile educației, culturii și cercetarii intre Republica Moldova și Romania, a fost discutat la intrevederea de astazi intre Ministrul Educației, Culturii și Cercetarii, Monica Babuc si ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia-Elena

- Avram Iancu a murit in saracie, dar autoritatile vor sa profite din plin de pe urma lui. Cea mai costisitoare taxa de vizitare a unui mormant din Romania a fost impusa la Tebea, pentru cei care vin in cimitirul unde a fost inmormantat „Craisorul Muntilor”. Romanii care vor sa aprinda o lumanare la crucea…

- Romania are cel mai slab scor din Uniunea Europeana in ceea ce priveste educatia financiara, iar cand vine vorba de investitii, romanii primesc sfaturi de la cine nu trebuie, in defavoarea profesionistilor.

- „Comisia urmareste cu atentie si ingrijorare ultimele evolutii. Independenta sistemului judiciar din Romania si capacitatea sa de a lupta efectiv impotriva coruptiei sunt elemente fundamentale pentru o Romanie puternica in cadrul UE, asa cum au reamintit si presedintele CE, si prim-vicepresedintele…

- Directorul sportiv al FCSB-ului Meme Stoica a tras un semnal de alarma, cand mai sunt doar cateva ore pana la startul derby-ului cu Dinamo. "Se stie ca, dupa meciurile din cupele europene, si echipele importante ale Europei au probleme in campionat, de concentrare in primul rand. Dar sunt…