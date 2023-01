ROMÂNIA SUVERANĂ | Cei care ne conduc trebuie sa priceapă că bunul cel mai de preț al oricărei națiuni îl reprezintă chiar oamenii Sa ne bucuram cand in maternitați se naște un prunc, nu conteaza culoarea, nu conteaza etnia, ci doar viața! Binecuvantarea sa ne bucuram ca avem motive, sa luptam pentru ei, pruncii de cateva zile! Prea multa otrava a intrat in societatea noastra, ne-a divizat in mii de grupulețe. Nu trebuie sa ne asemanam, nu trebuie sa avem aceleași idei și concepții de viața! Suntem toți diferiți și este in regula sa gandim, sa ne manifestam diferit, sa venim cu argumente și soluții diferite! Important este sa ințelegem ca noi suntem o familie. Atipica, e drept: mai mulți romani in afara țarii și mai putini… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

