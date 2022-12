România, sufocată de miile de tone de haine mizerabile din Vest Romania este sufocata la propriu de miile de tone de haine mizerabile din Vest, importate pe persoana fizica, mai nou. Numita de mulți drept „tomberonul Europei”, țara noastra nu face nimic sa rezolve situația, ci dimpotriva, se ingroapa pe zi ce trece in miile de tone de deșeuri textile, adevarate focare ce raspandesc de la boli dermatologice la produse chimice nocive. Rețelele sunt bine organizate și folosesc toate lacunele din legislația europeana și, mai ales, cea romaneasca. Munții de haine, multe dintre ele putrezite, zdrențurite, mizerabile, sunt mutați cu camionul din Vest, in Romania… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

