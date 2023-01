România sub nămeți. Zece drumuri naţionale şi 37 judeţene sunt blocate din cauza zăpezii Iarna i-a luat, din nou, pe nepregatite pe drumari, dar și pe cei ce conduc destinele țarii. In doar 24 de iarna adevarata, jumatate de țara a fost blocata de nameți. Zece drumuri nationale si 37 judetene sunt blocate din cauza zapezii, a informat, sambata, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. Potrivit unui comunicat al IGSU, sambata, in intervalul orar 07,00-16,30, s-au inregistrat efecte in 60 localitati din 16 judete (AG, BC, BR, BZ, CT, DB, GL, GR, HD, IF, PH, TR, TL, VL, VS si VN) si municipiul Bucuresti, unde echipajele operative au derulat misiuni pentru deblocarea mai multor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

