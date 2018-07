Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit celui mai recent bilant dat publicitatii duminica de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al judetului Teleorman, mai multe localitati sunt in continuare afectate de inundatii, duminica dimineata, pompierii din judet si echipe de interventie de la ISU Bucuresti Ilfov, Arges si Giurgiu…

- Bilantul inundatiilor: sute de case, curti si fantani afectate de precipitatiile abundente in Eveniment / on 29/06/2018 at 19:13 / Pompierii militari, impreuna cu reprezentantii Comitetelor Locale pentru Situatii de Urgenta sunt, in continuare, in teren, in localitatile afectate…

- Inundatiile din ultimele ore din mai multe localitati ale judetului Teleorman lasa in urma sute de curti, case si strazi afectate. Un drum judetean a fost inchis din cauza erodarii, informeaza mediafax. Potrivit datelor furnizate vineri de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- Drumul judetean 564 intre localitatile Lita si Segarcea Vale a fost inchis in noaptea de joi spre vineri din cauza erodarii unei subtraversari, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. Potrivit sursei citate, mai multe case, curti si drumuri din judet au fost inundate din…

- Mai multe case, curti si strazi din Teleorman sunt inundate din cauza ploilor din ultima perioada, cea mai grava situatie fiind in localitatea Calomfiresti, informeaza, joi seara, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''Situatia operativa din judet: Turnu Magurele - sase…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) a informat luni, 18 iunie, ca 23 de localitati din 12 judete si Capitala au fost afectate de vremea nefavorabila din ultimele 24 de ore. Pompierii salvatori au fost la datorie pentru limitarea și inlaturarea efectelor generate de fenomenele hidrometeorologice…

- Douazeci si trei de localitati din 12 judete au fost afectate de ploile torential, in ultimele 24 de ore, pompierii intervenind pentru scoaterea apei din zeci de gospodarii si subsoluri. Au fost avariate sapte autoturisme si blocate opt tronsoane de drum. Luni dimineata, o localitate din Dambovita…

- Judetele Prahova, Arges si Valcea au fost afectate, joi seara, de inundatii produse in urma ploilor torentiale. In Prahova, in apropierea municipiului Campina, un om a fost luat de viitura, fiind salvat de catre echipajele de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, relateaza Romania TV. In orasele…