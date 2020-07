Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie intentioneaza sa renunte la obligativitatea izolarii epidemice pentru cetatenii care vin din peste 50 de tari, in principal cele europene, anunta Guvernul de la Londra. Pe lista vor fi incluse peste 50 de tari, inclusiv Germania, Franta, Spania si Italia, dar nu si Statele Unite, au declarat…

- Romania nu a fost inclusa de Guvernul de la Londra pe lista celor 59 de țari consideate cu risc redus. Astfel romanii care merg in Marea Britanie dupa 10 iulie sunt obligați sa se autoizoleze.

- Romania menține masura suspendarii zborurilor catre noua state. Astfel, in prezent nu se poate zbura catre Belgia, Franța, Italia, Marea Britanie, Olanda, Spania, Turcia, SUA și Iran. Ministrul Transporturilor a explicat la Digi24 ca pana acum zborurile erau suspendate catre 12 state. Trei dintre acestea…

- Astfel, vineri, Guvernul britanic a respins recomandarile medicilor privind purtarea obligatorie a mastii in magazine si alte spatii publice, dupa ce a ordonat folosirea lor in mijloacele de transport public din 15 iunie, relateaza dpa, citata de Agerpres. The British Medical Association, un sindicat…

- Medicii și cercetatorii din Marea Britanie au elaborat o noua schema de tratament cu ibuprofen, pentru a vedea daca acesta chiar ajuta la tratarea pacienților bolnavi de coronavirus, scrie BBC.Ibuprofenul a mai fost inclus in tratamentul COVID-19, la inceputul pandemiei, dupa care medici din Franța…

- Marea Britanie a anuntat ca isi va definitiva la inceputul lunii viitoare planurile privind instituirea carantinei pentru persoanele venite din strainatate, aceasta masura urmand sa difere in functie de raspandirea noului Coronavirus in tara de provenienta a calatorilor, a declarat luni Ministrul britanic…

- Ministerul turc al Sanatatii a pregatit directivele referitoare la criteriile de intrare in tara, tratare si externare a pacientilor si insotitorilor lor neinfectati cu coronavirusul de tip nou SARS-CoV-2, a relatat agentia publica turca de stiri Anadolu. Intre cele 31 de state se numara Marea Britanie,…