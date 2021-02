Stiri pe aceeasi tema

- Romania se situeaza, din punct de vedere al securitatii cibernetice, pe o scara de la 1 la 5, la nivelul 3,8, potrivit lui Eugen Florian Popescu, autorul cartii "Dinamica securitatii cibernetice", singura lucrare de acest gen din Romania. Absolvent de Telecomunicatii si de Psihologie,…

- ”Companiile romanesti sunt dispuse sa isi mareasca bugetul pentru imbunatatirea securitatii cibernetice”, arata un studiu comandat de Safetech Innovations, o companie romaneasca de securitate informatica. Contrar cresterii semnificative a numarului si a sofisticarii atacurilor de securitate cibernetica,…

- Parlamentul European si Consiliul UE au ajuns vineri la un acord asupra Regulamentului care prevede infiintarea Centrului de competente in domeniul securitatii cibernetice, care va fi gazduit de Romania, informeaza pe site-ul sau legislativul comunitar. Noul Centru de competente in domeniul…

- Romania va gazdui, la Bucuresti, Centrul european de competente industriale, tehnologice si de cercetare in domeniul securitatii cibernetice - Centrul Cyber, fiind prima structura a UE care va avea sediul in tara noastra, a anuntat, joi, Ministerul Afacerilor Externe. "Ministerul Afacerilor…

- Romania a depus dosarul de candidatura a Bucurestiului pentru gazduirea viitorului Centru european de competente in domeniul securitatii cibernetice, in cadrul reuniunii ministeriale informale a ministrilor Telecomunicatiilor din statele membre UE, desfasurata luni, sub

- O baza de date nesecurizata care continea peste 380 de milioane de inregistrari individuale, inclusiv credentiale de autentificare care au fost utilizate online pentru a compromite intre 300.000 si 350.000 de conturi Spotify, a fost descoperita la jumatatea acestui an de catre expertii in securitate…

- Phishing-ul reprezinta aproape o treime (32%) dintre cele mai intalnite atacuri cibernetice inregistrate in 2020 iar in Romania orasul cu cele mai multe atacuri blocate este Bucuresti, cu o medie lunara de 450.000, arata datele raportului Business Internet Security 2020, publicat marti de Orange…

- Presedintele PSD aduce clarificari cu privire la momentul in care el si Sorin Grindeanu au jurat pe o icoana ca nu au colaborat cu structuri ale Securitatii, el aratand ca "a fost pur si simplu o relatare de viata a unor persoane publice". Marcel Ciolacu a afirmat, glumind, ca "in Romania toti romanii…