Stiri pe aceeasi tema

- Castigurile salariale brute lunare variaza considerabil in randul statelor din Uniunea Europeana. In 2018, castigurile salariale medii lunare variau de la 4.057 euro in Danemarca si 3.671 euro in Luxemburg, la 442 de euro in Bulgaria si 700 de euro in Romania, arata datele preliminare publicate marti…

- Castigurile salariale brute lunare variaza considerabil in randul statelor din Uniunea Europeana. In 2018, castigurile salariale medii lunare variau de la 4.057 euro in Danemarca si 3.671 euro in Luxemburg, la 442 de euro in Bulgaria si 700 de euro in Romania, arata datele preliminare publicate marti…

- Romania și Bulgaria aveau cele mai mici salarii medii din UE la nivelul anului 2018, potrivit datelor preliminare publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat), scrie Agerpres. La polul opus se aflau țari precum Danemarca sau Luxemburg, cu venituri medii de aproape 10 ori mai mari.

- Caștigurile salariale brute lunare variaza considerabil de la un stat la altul in Uniunea Europeana. Astfel, in 2018, cele mai mici caștiguri salariale medii au fost inregistrate in Romania, respectiv 700 de...

- Romania, intre țarile din UE in care prețul locuințelor a scazut, in trimestrul al treilea. In ritm anual, locuințele s-au scumpit cu 2,3% Pretul locuintelor a crescut in majoritatea statelor membre UE, in trimestrul al treilea al anului trecut comparativ cu trimestrul al doilea, exceptie facand doar…

- Cheltuielile pentru comunicatii (precum servicii postale, echipamente si servicii de telefonie si telefax) au avut in 2019 o pondere de 2,4% in cheltuielile totale de consum ale gospodariilor din Uniunea Europeana, pe primele locuri fiind gospodariile din Bulgaria (4,7%), Croatia (4%), Grecia (3,9%)…

- Cheltuielile pentru comunicatii (precum servicii postale, echipamente si servicii de telefonie si telefax) au avut in 2019 o pondere de 2,4% in cheltuielile totale de consum ale gospodariilor din Uniunea Europeana, pe primele locuri fiind gospodariile din Bulgaria (4,7%), Croatia (4%), Grecia (3,9%)…

- Cheltuielile pentru comunicatii (precum servicii postale, echipamente si servicii de telefonie si telefax) au avut in 2019 o pondere de 2,4% in cheltuielile totale de consum ale gospodariilor din Uniunea Europeana, pe primele locuri fiind gospodariile din Bulgaria (4,7%), Croatia (4%), Grecia (3,9%)…